رفع آثار القطار الخارج عن مساره شمال أسوان بعد صدور قرار النيابة

بدأت مساء الخميس، جهود المنطقة الجنوبية للسكة الحديد بأسوان مهامها في رفع آثار حادث قطار 983 الذي خرج عن مساره صباح يوم الأحد الماضي.



وصرح رئيس المنطقة الجنوبية للسكة الحديد بأسوان المهندس شعبان محمود بأنه عقب صدور قرار النيابة برفع آثار حادث قطار 982، بدأت جهود المنطقة في رفع عربات القطار إلى مسارها الصحيح.



وقال إن فرق الصيانة التابعة لهيئة السكة الحديد والمنطقة الجنوبية توجهت مساء الخميس إلى موقع الحادث بقرية الشبيكة التابعة لمركز كوم امبو شمال أسوان، للبدء في مهام إزالة ورفع آثار الحادث، من خلال رفع عربات القطار التي تم فحصها بمعرفة الجهات المعنية من النيابة وهيئة السكة الحديد، متوقعا بدء تشغيل الخط الصاعد والذى شهد الحادث من القاهرة- أسوان خلال يومين من الآن.



وأشار إلى أن رفع عربات القطار سيؤدي إلى تعطل العمل بالخط النازل، لذا تم اختيار العمل في المواعيد المسائية بعد انتهاء الرحلات المتجهة من محطة أسوان، إلى القاهرة مساء الخميس.