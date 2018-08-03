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ضبط عصابة سرقة السيارت بالسلام

كتب- مصطفى بكر :
نشر فى : الجمعة 3 أغسطس 2018 - 4:01 م | آخر تحديث : الجمعة 3 أغسطس 2018 - 4:01 م

تمكنت مباحث القاهرة من ضبط مسجلين خطر لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في جرائم سرقة السيارات كرها عن قائديها بمنطقة السلام وحرر محضر بالواقعة وأمر مدير أمن القاهرة اللواء محمد منصور بإحالتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق.

كانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة السلام أول تمكنت من القبض على "عماد. ح. ج"31 عاما عاطل سبق إتهامه في 4 قضايا "مخدرات" و "محمود.ج.أ"31 عاما سائق وإسلام. س.أ"20 عاما عامل ومحمد ع.ح.29 عاما سائق وجمعيهم مسجلين خطر عثر بحوزتهم علي سيارة هيونداى فيرنا" مبلغ بسرقتها "و سلاح نارى "فرد خرطوش" وإعترف المتهمين انهما كونوا تشكيل عصابي لسرقة السيارات.


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