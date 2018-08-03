فرنسا تمنح حق اللجوء لـ42 سودانيا كانوا على متن سفينة المهاجرين «أكواريوس»

منحت فرنسا اليوم الجمعة، حق اللجوء لـ 42 سودانيا وصلوا في يوليو الماضي لمدينة "ليل" بشمال البلاد بعد رحلة شاقة على متن سفينة المهاجرين "أكواريوس" التي رست في اسبانيا بعد رفض السلطات الايطالية والمالطية استقبالها.

وقالت عمدة مدينة "ليل" مارتين أوبري- في كلمة ألقتها ببلدية المدينة بهذه المناسبة-"لقد قررت فرنسا إعطاءكم حق اللجوء.. واليوم هو نهاية رحلة طويلة وفي غاية الصعوبة ومؤلمة ونأمل أن تكون بداية حياة أفضل سنساندكم فيها".

وتسلم المهاجرون، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 32 عاما- قرار المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (اوفبرا) والذي سيحصلون بموجبه على بطاقة إقامة في فرنسا لمدة عشر سنوات.

وكانت فرنسا استقبلت 78 مهاجرا ضمن 630 كانوا على متن سفينة الإنقاذ "اكواريوس" التي استأجرتها جمعية "اس أو اس المتوسط" ومنظمة "أطباء بلا حدود".