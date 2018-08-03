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المؤبد لتسعة أشخاص على خلفية هجوم خلف أكثر من 100 قتيل في أنقرة

اسطنبول - د ب أ
نشر فى : الجمعة 3 أغسطس 2018 - 6:06 م | آخر تحديث : الجمعة 3 أغسطس 2018 - 6:06 م

صدرت بحق تسعة مسلحين متشددين يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش 101 حكم مؤبد لكل منهم، بعد إدانتهم في انفجارات في أنقرة أسفرت عن مقتل 103 أشخاص، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.


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