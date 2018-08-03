سقوط جزء من عقار قديم شرق الإسكندرية دون خسائر بشرية

تلقي مدير أمن الإسكندرية - اللواء محمد الشريف، إخطارًا من مأمور قسم شرطة «ثان المنتزه»، يفيد سقوط جزء من سور سطح العقار رقم 37 الواقع في شارع مسجد المندرة بحري، دون وقوع إصابات بشرية، وذلك وفقًا لبيان شرطة الإسكندرية، اليوم الجمعة.

وبانتقال ضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية إلى موقع البلاغ وفحصه، تبين أن العقار مساحته 160 متر مربع «بناء قديم - أسقف خراسانية» مكون من أرضي محلات و5 طوابق بكل طابق شقتين «مغلق - غير مأهول بالسكان» ملك ورثة «ا.ح.ا» وسقوط جزء من سور سطحه على شرفة الطابق الخامس وتأثرت بذلك 3 سيارات أرقام «ف ف 4267 مصر» و«ى و ط 268 مصر» و«س أ ى 9183 مصر» تصادف وقوفهم أسفل العقار، حيث وقع بهم تلفيات.

تم إخطار عمليات المحافظة، وحي «ثان المنتزه»، حيث أفاد مهندس الحي بعدم صدور ثمة قرارات إزالة أو ترميم للعقار، فتم وضع حواجز حديدية حوله لتأمين المارة، وكٌلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، وذلك عقب تحرير محضر إداري قسم شرطة «ثان المنتزه» وجارى العرض على النيابة العامة؛ لتتولى التحقيق.