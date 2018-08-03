«قرقاش»: منع القطريين من الحج يكشف غياب الرؤية السياسية

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن قرار الحكومة القطرية بمنع مواطنيها من أداء فريضة الحج يعبر عن غياب كامل للرؤية السياسية.

وأضاف «قرقاش»، في تغريدات عبر موقع «تويتر»، مساء الجمعة، أنه ليس هناك مبرر لقرار الحكومة القطرية بمنع المواطنين من أداء فريضة الحج، مشيرًا إلى عدم الثقة في خيارات وأولويات النظام الحكام؛ نتيجة لتسيّس وترويع المواطنين ضد الحج.

وتابع أن قرار الحكومة القطرية بمنع الحج سيظل عالقًا حتى بعد انتهاء أزمة قطر، موضحًا أن القرار خاطئ وشاذ عن الإجماع، والدول التي لجأت إليه عبر السنوات لا تشرف في سياساتها وموقعها.