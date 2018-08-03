تشيلسي ينهى مسلسل رحيل كورتوا

حسم نادي تشيلسي الإنجليزي، مصير حارسه البلجيكي تيبو كورتوا، بشأن تقارير رحيله إلى يال مدريد، هذا الصيف.

وقال موقع صحيفة "ديلي ستار" البريطاني اليوم الجمعة، إن تشيلسي رفض بيع كورتوا، إلى ريال مدريد، بعد الفشل في العثور على البديل المناسب.

ونقل الموقع البريطاني، عن مصادر من داخل البلوز، قولها إنَّ النادي لن يبيع كورتوا، إذ يصعب على الفريق، في هذه المرحلة، إيجاد حارس بقيمة كورتوا.

وأوضح الموقع، أنَّ تشيلسي حاول التعاقد مع الحارس البرازيلي أليسون باكير، لكن ليفربول استطاع حسم الصفقة قبل أيام قليلة.

وأضاف الموقع، أن النادي اللندني، استفسر كذلك عن إمكانية ضم حارس أتلتيكو مدريد يان أوبلاك، وحارس مرمى باريس سان جيرمان، كيفن تراب.

وكانت تقارير صحفية سابقة، أشارت إلى أن ريال مدريد تقدم بعرض قيمته 35 مليون جينه إسترليني، من أجل الظفر بخدمات تيبو كورتوا، الذي تألق بشكل لافت للغاية مع المنتخب البلجيكي في مونديال روسيا 2018.

من جانبه، يُريد الحارس البلجيكي، العودة مُجددا إلى العاصمة الإسبانية مدريد، إذ عبر عن رغبته في ذلك أكثر من مرة، خاصة وأنه قدم مستويات مميزة في الدوري الإسباني، رفقة أتلتيكو مدريد.