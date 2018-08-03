نشرت دورية مجلة «ذي ستراند ماجازين»، قصة جديدة للكاتب الأمريكي أرنست هيمنجوي.



والقصة التي تنشر للمرة الأولى، بعنوان «غرفة مطلة على الحديقة» كتبها «هيمنجوي»عام 1956، وتدور أحداثها في زمن الحرب العالمية الثانية، بداخل فندق «ريتز» الشهير في قلب العاصمة باريس.



وكتب المحرر في افتتاحية المجلة «الحب العميق الذي يكنه همنجواي لمدينته المفضلة (باريس)، وهي تنفض عن نفسها غبار الاحتلال النازي، تظهر بشكل كامل في القصة، وكذا السمات المميزة لنثره».



وقال «كيرك كورنوت»، عضو مجلس أمناء جمعية همنجواي، الذي ساهم في تقديم القصة إلى المجلة، «القصة تحتوي على كل البصمات والعناصر التي يحبها القراء في أعمال همنواي».



وإرنست همينجوي، من أهم الروائيين وكتاب القصة الأمريكيين، كتب الروايات والقصص القصيرة، لُقِبَ بـ«بابا» غلبت على أعماله النظرة السوداوية للعالم في البداية، إلا أنه عاد ليجدد أفكاره فعمل على تمجيد القوة النفسية لعقل الإنسان في رواياته، وغالبا ما تصور أعماله هذه القوة وهي تتحدى القوى الطبيعية الأخرى في صراع ثنائي وفي جو من العزلة والانطوائية. شارك في الحرب العالمية الأولى والثانية حيث خدم على سفينة حربية أمريكية كانت مهمتها إغراق الغواصات الألمانية، وحصل في كل منهما على أوسمة حيث أثرت الحرب في كتابات هيمنجواي وروايته.