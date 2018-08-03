قال الشيخ أشرف الفيل، أحد علماء الأزهر الشريف وأحد أئمة وزارة الأوقاف، إن الزوج له حق في راتب زوجته العاملة، لأنه وافق على عملها وخروجها من البيت، موضحًا أن الأصل في المسألة هو أن الزوج هو المسؤول عن طعامها وشرابها وعلاجها وكسوتها.



وأضاف «الفيل»، خلال لقائه مع برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أن الزوج لما أعطاها فرصة الخروج إلى العمل، وقع عنه جزء كبير من النفقة الواجبة عليه تجاهها، مؤكدًا أن حق الزوج في جزء من راتب زوجته هو مقابل وقتها الذي خرجت فيه خلال عملها.



وأوضح أن الزوجة غير ملتزمة بالإنفاق على البيت، لأن هذا الأمر من مسؤولية الزوج، متابعًا: «كل المال الذي يدخل إليها، لا تعطي للبيت منه مليمًا واحدًا، وإنما تجعله في ذمة مالية منفصلة».



