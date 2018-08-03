الجمعة 3 أغسطس 2018 6:46 م القاهرة القاهرة 33.6°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
النتـائـج تصويت

«التحالف العربي»: نطبق أعلى المعايير الدولية لتحديد الأهداف العسكرية في اليمن

محمد عبد الجليل
نشر فى : الجمعة 3 أغسطس 2018 - 6:40 م | آخر تحديث : الجمعة 3 أغسطس 2018 - 6:40 م

قال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، إن الهدف الاستراتيجي منذ بدء العمليات العسكرية في اليمن هو إعادة الشرعية لليمن، وتحرير البلاد من الميليشات الحوثية.

وأضاف «المالكي»، خلال مؤتمر صحفي، عقد مساء الجمعة، بشأن استهداف الحوثيين للمدنيين في اليمن، أن قوات التحالف قامت بتطوير الكثير من قواعد الاشتباك بحسب الدروس المستفادة من بيئة العمليات على أرض الواقع، مشيرًا إلى تطبيق أعلى المعايير الدولية لتحديد الأهداف العسكرية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة بشآن تجنب استهداف المدنيين.

وأوضح أن سيطرة الميليشات الحوثية على مدينة الحديدة يضر بالشعب اليمني، نظرًا لوضع القناصين فوق المنازل، وإغلاق الأماكن الحيوية في المدينة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك