نائب وزير الزراعة: الوفد العماني أكد ثقته الكاملة بالإنتاج المصري من اللقاحات البيطرية

قالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة إن وفد وزارة الزراعة بسلطنة عمان أكد ثقته الكاملة بالمنتج المصري بشكل عام وأبدى إعجابه وفخره وازدياد ثقته بالإنتاج المصري من اللقاحات البيطرية، والتي زادت بعد زيارته لأحد المصانع المصرية لإنتاج اللقاحات بالقطاع الخاص ضمن فعاليات زيارته الحالية لمصر، وما شاهده من تقنيات حديثة وكوادر عالية الاحترافية وبنية تحتية وتجهيزات حديثة.

ورحبت محرز، في تصريحات لها، اليوم الجمعة، بنتائج الاجتماع المشترك مع وفد وزارة الزراعة بسلطنة عمان، والذي انتهى إلى الموافقة على تسجيل مصانع اللقاحات البيطرية في سلطنة عمان، والسماح باستيراد المنتجات المصرية من هذه اللقاحات، مشيرة إلى أن ذلك يشكل خطوة كبيرة في التعاون العربي العربي في مجال تصدير واستيراد اللقاحات ورفع كفاءة هذا القطاع الحيوي الذي يعد عمود الإنتاج الحيواني والداجني.

وشددت "محرز" على أن مصر حريصة على الحفاظ على سمعتها التصديرية لمختلف دول العالم، وفتح أسواق جديدة في الخارج للمنتجات المصرية سواء من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الحيوانية والداجنة، من خلال اتباع أفضل الممارسات العلمية الحديثة، خلال كافة مراحل الإنتاج، وتطبيق معايير الجودة في تقييم اللقاحات بما يساهم أيضا في الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وتحقيق الأمن الغذائي.

وأبدت منى محرز، استعداد مصر لتقديم الدعم الفني للجانب العماني في مجال التحكم في الأمراض الوبائية وتنفيذ خطط التحكم والسيطرة على الأمراض، وذلك من خلال الكوادر الفنية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، وكذلك الدعم الفني ونقل تكنولوجيا إنتاج اللقاحات البيطرية خاصة لمرض البروسيلا ومرض نظير السل بالأغنام.

من جانبه، أكد الوفد العماني برئاسة الدكتور أحمد عبيد الجساسي، ترحيبه باستيراد اللقاحات المصرية، وتسجيل مصانع اللقاحات المصرية بالسلطنة، مشيرا إلى أهمية تفعيل بروتوكول للتعاون بين البلدين في مجالات عدة منها استيراد اللقاحات وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا المصرية إلى السلطنة.

وعقبت نائب وزير الزراعة على كلمة رئيس الوفد العماني، بأن اللقاحات البيطرية بمصر يتم تقييمها باستمرار من خلال برامج تأكيد الجودة المتبعة بالمعامل المعتمدة للرقابة على اللقاحات، والتي تتبع وزارة الزراعة وتختص بتنفيذ برامج تقييم اللقاحات أثناء وبعد الإنتاج وأثناء التداول وكذلك التقييم الحقلي، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب العماني على أهمية التعاون أيضا في مجال نقل الخبرات الفنية وتكنولوجيا إنتاج اللقاحات من مصر إلى سلطنة عمان.

وأضافت "محرز" أنه تم إخطار مصر رسميا باعتماد شركتين مصريتين، لتصدير منتجاتهما من بيض المائدة السائل المعامل حراريا إلى السلطنة، وذلك حسب الإجراءات والنظم المطبقة والمعمول بها في هذا الشأن، منها قيام وفد من المديرية العامة للثروة الحيوانية بوزارة الزراعة العُمانية، بالاطلاع على عدد من المنشآت المنتجة للبيض في مصر، وكافة مراحل السلسلة الإنتاجية وحتى الانتهاء من تجهيز المنتج النهائي.

وشددت على أنه تم التأكد من التزام شركتي تصدير البيض إلى عمان بالمتطلبات والممارسات الصحية والتصنيعية ونظام مراقبة الجودة في الإنتاج والتصدير.

وأوضحت أن مصر لديها ميزة نسبية في إنتاج البيض، لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى الخارج، مشيرة إلى أن إجمالي ما تنتجه مصر من بيض المائدة بلغ حوالي 14 مليار بيضة سنويا، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي وفائض تصديري للخارج، يساهم في زيادة الدخل القومي للبلاد، وجلب العملة الصعبة.