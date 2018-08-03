أمريكا تحتفي بطالبين من إثيوبيا صنعا «نماذج صاروخية»

استطاع طالبان في الصف الحادي عشر في مدينة "بحر دار" الإثيوبية، صناعة نماذج صواريخ وألعاب نارية لمسابقة "سولف ات"، وفقاً لتدوينة نشرتها الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية في مدينة أديس أبابا.

واحتفت السفارة الأمريكية بالطالبين ناحوم فريجة و نورأحمد إباي؛ اللذين سيتنافسان مع المتأهلين للتصفيات النهائية الإقليمية في مدينة غامبيلا.

وستضم الجولة النهائية من مسابقة "سولف ات" التي ستنعقد في سبتمبر في أديس بابا، متسابقين من مدن: "هاواسا" و"ميكيلي" و"سميرا" و"جيغيجا"و"أديس أبابا" و"جيما ودير داوا".

في مشروعهما الذي يحمل اسم "الصواريخ الإثيوبية"، قام الطالبان ببناء صاروخ مائي مستخدمين عناصر مثل الزجاج، ومضخات الدراجات، ومواد أخرى بسيطة، إضضافة إلى وقود الصاروخ المكوّن من مواد كيميائية مختلفة.

هذان الطالبان اللذان وصفتهما صفحة السفارة الأمريكية ب"المدهشان" أنتجا أيضاً ألعاب نارية تستخدم للترفيه وللمتعة.

وذكرت التدوينة أن الطالبين يمتلكان حلم كبير لبناء مصنع كبير في أثيوبيا وتمويل مشروعات صواريخهم بالعائد المادي الذي سيحصلون عليه من إنتاج الالعاب النارية.