النائب محمد عطا: تعديل قانون الضرائب على الدخل لا يعيق حركة الاستثمار

قال النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل، بإضافة شريحة سادسة تدفع 30% ضريبة إذا زاد الدخل عن مليون جنيه سنويًا، إن القانون لا يعيق حركة الاستثمار التي تتم حاليًا في مصر، موضحًا أن بعض الدول وصلت فيها نسبة الضرائب إلى 60% من الدخل.



وأضاف «سليم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أنه يجب الاتفاق على دعم الحكومة في الفترة الحالية، من أجل الحفاظ على الدولة المصرية، متابعًا: «يهمنا حاليًا المواطن الغلبان ويهمنا دعمه».



وتابع: «في مستشفيات بتعاني من نقص الإمكانيات، وفي مراكز بحوث محتاجة فلوس تعيد تشكيلها، وعندنا أفكار تقدر تغير حياتنا وتعمل قفزة في البلد»، موضحًا أن أموال الضريبة يمكنها أن تساهم في دعم المشروعات المبتكرة.



وأضاف: «واحد كسبان 5 مليارات، هيضره إيه لو بقت 3 مليارت ونصف؟ ثم كلنا بعد رقم معين، بنبقى زي بعض، مش هناكل أكتر من بعض، وبيبقى مجرد رقم حسابي في البنك».