علمت الشروق أن وزير الخارجية الإيطالى إينزو مويفيرو ميلانيزي سيبدا مباحثاته الرسمية مع المسؤليين في مصر بعد غد الأحد في زيارة تستغرق يومين يستقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي ويجري مباحثات مع وزير الخارجية سامح شكريز

وتعد زيارة ميلانيزي الأولى للقاهرة منذ توليه منصبه حسب مصدر دبلوماسي مطلع تحدث للشروق.

وقال المصدر إن المسؤل الإيطالي سيفتتح خلال زيارته لمصر القسم الجديد بالمستشفي الإيطالي، كما يلتقي شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب والبابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية، موضحًا أن حرصًا من البلدين على تطوير العلاقات في كافة المجالات ولا سيما الاقتصادية سواء في المجالين الاستثماري والتجاري.

وأوضح أن البلدين مقبلين على مرحلة جديدة من التعاون والتفاهم المشترك على المستوي الثنائي أو الإقليمي.

وذكر المصدر أن العلاقات الثنائية بين البلدين ودفع مزيد من الاستثمارات الإيطالية لمصر وزيادة التبادل التجاري والتغلب علي أية صعوبات تقف حائلا أمام نمو العلاقات تاتي في اولوية المباحثات التي ستعقد بالقاهرة مع المسؤليين المصريين بالإضافة الى التطرق لتطورات قضية مقتل الطالب ريجيني والمصريين الذين اكتشاف جثثهم بإيطاليا وضرورة سرعة الكشف عن ملابسات تلك الحوادث والكشف عن مرتكبيها عبر السلطات الإيطالية والمصرية منوها ان مثل هذه الحوادث لم تؤثر علي العلاقات الاقتصادية بين البلدين.