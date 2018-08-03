«الأموال العامة» تضبط 5 مسؤولين بالإدارة الهندسية بطهطا لتزويرهم محررات رسمية

تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج، القبض على 5 مسؤلين بالإدارة الهندسية الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، لتزويرهم بالمحررات الرسمية المتمثلة في تراخيص بناء عقارات لعدد من المواطنين، وتوصيل المرافق لها عن طريق إثبات بيانات في تلك الرخص على خلاف الحقيقة مقابل تقاضيهم مبالغ مالية.

تلقى اللواء مدير أمن سوهاج، هشام الشافعي، قد وردت إليه معلومات من ضباط قسم جرائم الأموال العامة بالمديرية مفادها بقيام موظفي الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بالتزوير في المحررات الرسمية المتمثلة في تراخيص بناء عقارات لعدد من المواطنين، وتوصيل المرافق لها عن طريق إثبات بيانات في تلك الرخص على خلاف الحقيقة مقابل تقاضيهم مبالغ مالية بدون وجه حق.

وبعد إجراء التحريات، توصلت إلي قيامهم بالتزوير وإثبات بيانات في المحررات الرسمية مستغلين مواقعهم الوظيفية باستصدار 10 رخصة بناء عقار خارج الحيز العمراني دائرة مركز ومدينة طهطا، مقابل تقاضيهم مبالغ مالية منهم بقصد التربح وهم: «محمد. ف. م. أ»، 43 عاما، مهندس بالوحدة لمركز ومدينة طهطا، و«هالة. أ. م. ع»، 39 عاما، مهندسة بالوحدة لمركز ومدينة طهطا، و«مرفت. م. ع. ح»، 42 عاما، مهندسة بالوحدة لمركز ومدينة طهطا، و«حسن. أ. ح. أ»، 55 عاما، فني بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، و«نبيل. ن. ف. ش»، 56 عاما، فني بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا – يقيمون بندر طهطا،

وتم تشكيل لجنة مالية وفنية من ديوان عام المحافظة؛ حيث ورد تقريرها يفيد بصحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط كافة المستندات المؤيدة للواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر الازم، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.