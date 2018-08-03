الجالية الكردية تعتزم التظاهر في برلين خلال زيارة أردوغان

تعتزم الجالية الكردية في ألمانيا تنظيم مظاهرة كبيرة عند بوابة براندنبورج التاريخية في برلين خلال الزيارة المزمعة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعاصمة الألمانية في نهاية أيلول/سبتمبر المقبل.

وقال نائب رئيس الجالية الكردية محمد تانريفردي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة: "نحن غير موافقين على بسط السجادة الحمراء هنا لأردوغان"، مضيفا أنه سيجرى الحشد للمظاهرة على مستوى ألمانيا والسعي نحو إشراك منظمات ونواب برلمانيين فيها.

وذكر تانريفردي أنه من المتوقع أن يتراوح عدد المشاركين بين 10 آلاف و20 ألف متظاهر، وقال: "ستكون فعالية حاشدة".

يذكر أن الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير دعا أردوغان، الذي أعيد انتخابه مؤخرا رئيسا لتركيا، لزيارة ألمانيا، إلا أنه لم يتحدد بعد ما إذا كان سيجرى استقبال أردوغان بمراسم تشريفية كاملة، كما لم يتم الاتفاق على موعد محدد للزيارة.

وتعتزم الجالية الكردية خلال المظاهرة المزمعة أمام بوابة براندبورج المطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في تركيا والتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان والعملية العسكرية التركية ضد قوات حماية الشعب الكردية شمالي سورية.