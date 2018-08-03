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«أوغلو» بعد اجتماعه مع «بومبيو» : اللقاء كان بناء

وصف وزير الخارجية التركية مولود جاويش اوغلو، لقائه مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو في سنغافورة بالبناء.

وقال جاويش اوغلو للصحفيين، بعد الاجتماع الذي عقد على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ،" اللقاء مع بومبيو كان بنّاءً وأبلغني أنهم سيواصلون العمل من أجل تسوية الخلافات".بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية .

وأضاف "لا يمكن التوصل إلى نتيجة باستخدام لغة التهديد والعقوبات، ونعتقد أن هذا الأمر قد فُهم (بعد لقائه بومبيو)".

وتابع "قد تكون هناك مشكلات بين الدول وستكون هناك ايضا خلافات . ومع ذلك فان تركيا ترغب دائما فى حل هذه القضايا من خلال الدبلوماسية والحوار والتفاهم المتبادل".

وأشار جاويش أوغلو إلى أنهما اتفقا على العمل في تعاون وثيق ومواصلة الحوار.

يشار إلى أن اللقاء يأتي وسط تصاعد التوترات بسبب إعلان واشنطن فرض عقوبات على وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ووزير العدل عبد الحميد جول، بسبب استمرار احتجاز القس الأمريكي أندرو برونسون، الذي تتم محاكمته بتهمة التجسس وتهم متعلقة بالإرهاب.