قالت الفنانة ريهام عبد الغفور، إن دورها في مسلسل «الرحلة»، والمعروض خلال شهر رمضان الماضي، من خلال تقديم شخصية «رانيا»، سبب لها تعبًا نفسيًا واضطرابًا عصبيًا، متابعة: «من ساعة الدور ده، بقيت بتوتر كتير في الواقع، وأولادي بيعانوا في الموضوع ده».



وأضافت «عبد الغفور»، خلال لقائها مع برنامج «معكم»، المذاع عبر فضائية «cbc»، أمس الخميس، أنها حلمت كثيرًا بأداء هذا الدور منذ سنوات، وسعدت كثيرًا عندما جاءتها الفرصة كي تحقق حلمها، معقبة: «كنت بتمنى أعمل دور واحدة عندها مشكلة نفسية وعندها علاقة بالإدمان، والحمد لله جاني دور فيه الحاجتين مع بعض».



وأوضحت تعاطفها مع شخصية «رانيا»، التي قدمتها في المسلسل، مضيفة أن الشخصية كان لها صدى على علاقتها في الواقع بزوجها وأولادها.



وكشفت عن بعض تفاصيل الشخصية موضحة أن «رانيا» تعرضت لظروف ومواقف صعبة، منها أنها ظلمت وخُدعت، وأجبرت على الدخول إلى دائرة الإدمان بالإكراه.



يذكر أن مسلسل «الرحلة»، والمعروض خلال الموسم الدرامي في شهر رمضان الماضي، من بطولة كل من باسل خياط، وريهام عبد الغفور، ووليد فواز، بالإضافة إلى حنان مطاوع، ومي سليم، ومن تأليف نور شيشكلي، وإخراج حسام علي.



