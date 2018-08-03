ساويرس يعلن توظيف أطفال «تهريب بورسعيد» على تويتر

قال نجيب ساويرس، رجل الأعمال إنه يعمل على توظيف الأطفال الذيم ظهروا فى فيديو شهير والمعروفين بـ«أطفال تهريب بورسعيد»، مشيرا إلى إرسال محاميه للتصالح مع الجمارك فى الواقعة لإنهاء الأمر.

جاء ذلك في تدوينة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» حيث رد ساويرس على أحد متابعيه الذي طالبه بتوظيف الأطفال: "بالضبط كده! بيحصل دلوقتي وبعتلهم محامى للتصالح مع الجمارك والإفراج إن أمكن علشان نوظفهم".

يذكر أن فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد، يظهر عددا من الأطفال الذين جرى ضبطهم أثناء قيامهم بتهريب البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم، عبر المنافذ الجمركية بالمحافظة، وهو ما أثار رواد الفيسبوك منتقدين طريقة معاملة المذيعة سلوى حسين لهم.