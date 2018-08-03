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الخزانة الأمريكية تعلن عن عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

واشنطن - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 3 أغسطس 2018 - 7:31 م | آخر تحديث : الجمعة 3 أغسطس 2018 - 7:31 م

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن عقوبات إضافية من قبل واشنطن على النظام الكوري الشمالي.

وشملت العقوبات - وفقًا لقناة (الحرة) الأمريكية - بنك "أجروسويوز" التجاري الروسي؛ لإجرائه أو تسهيله تعاملات مالية مع ممثلي بنك التجارة الأجنبي الكوري الشمالي في روسيا.

وأدرجت الوزارة كذلك "ري يونج وون" نائب ممثل بنك التجارة الأجنبي الكوري الشمالي على لائحة العقوبات.

وأضافت للائحة شركة "أونجوم" الكورية الشمالية و"داندونج جونج شينج" الصينية لصلاتهما بالبنك الكوري الشمالي المشار إليه.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على حكومة بيونج يانج في محاولة للضغط عليها حتى تتخلى عن برنامجها النووي والصاروخي.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، توصلا قبل نحو شهرين في قمة تاريخية إلى تعهد بيونغ يانغ بالتخلي عن السلاح النووي.


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