ونشر نادي النصر السعودي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، التعاقد مع اللاعب النيجيري الدولي رسميا في صفقة قياسية، لم يعلن خلالها الناديين عن المقابل المادي للصفقة، إلي ان بعض التقارير الإنجليزية أشارت ان الصفقة قد تصل إلي 131 مليون ريال سعودي أي "16.6 مليون دولار" وهي نفس القيمة التي دفعها النادي الإنجليزي عند تعاقده مع اللاعب قادمًا من سيسكا موسكو عام 2016.