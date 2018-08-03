أعلن نادي النصر السعودي، ضم الدولي النيجيري أحمد موسى، لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي، وذلك لمدة أربع سنوات.
ونشر نادي النصر السعودي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، التعاقد مع اللاعب النيجيري الدولي رسميا في صفقة قياسية، لم يعلن خلالها الناديين عن المقابل المادي للصفقة، إلي ان بعض التقارير الإنجليزية أشارت ان الصفقة قد تصل إلي 131 مليون ريال سعودي أي "16.6 مليون دولار" وهي نفس القيمة التي دفعها النادي الإنجليزي عند تعاقده مع اللاعب قادمًا من سيسكا موسكو عام 2016.
ووقع موسى، على عقود انضمامه إلى نادي النصر لمدة 4 سنوات، حيث شارك الموسم الماضي مع ليستر في 33 مباراة نجح خلالها في تسجيل 5 أهداف وصناعة 10 آخرين.
وكان أحمد موسى رحل عن ليستر سيتي، معارًا إلي نادي سسكا موسكو الروسي في يناير الماضي قبل أن تنتهي إعارته مع نهاية الموسم .
يذكر ان اللاعب شارك مع منتخب بلاده في كأس العالم الأخير في روسيا ونجح في تسجيل هدفين في مرمى أيسلندا.