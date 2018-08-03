نوير: علينا تقبل قرار أوزيل بشأن اعتزاله

خرج مانويل نوير، حارس وقائد المنتخب الألماني، عن صمته حول أزمة مسعود أوزيل، الذي أعلن اعتزاله على المستوى الدولي.



وقال نوير، في تصريحات نقلها موقع"bavarianfootballworks" الألماني اليوم الجمعة: "اعتزال أوزيل؟.. إنه قرار كل لاعب بمفرده. عليك أن تجد الأسباب بنفسك وقد وجدها أوزيل. علينا تقبل القرار بالطبع".



وأضاف: "حاولنا دائمًا دمج كل لاعب مع المجموعة، ونفعل دائمًا كل شيء من أجل زملائنا في الفريق، بحيث يذهب الجميع إلى المباريات بشعور جيد".

وتابع: "مهمة الاتحاد الألماني، هي تشكيل الفريق، وإضفاء وجه جديد عليه. ويجب أن يكون لدينا نجوم يفخرون حقًا باللعب للمنتخب الوطني، ويعطون كل شيء للعب لبلدهم، حتى نعود إلى طريق النجاح".



وأوضح: "على أي حال، أعتقد أن الأمور ستتغير في المنتخب الوطني، وكذلك في الاتحاد الألماني، وسنضطر أولاً إلى الانتظار لنرى كيف ستبدو هذه البداية الجديدة".



وأتمَّ: "الحقيقة هي أن بعض الأشياء يجب أن تتغير. لدينا أهداف كبيرة أيضًا في المنتخب الوطني، ونريد بطبيعة الحال تقديم وجه جديد".