الصين تقرر فرض رسوم جمركية جديدة على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار

قررت الصين فرض رسوم جمركية بأربعة مستويات مختلفة على سلع أمريكية بما قيمته 60 مليار دولار.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية "قاو فنج" - في تصريح اليوم الجمعة - "إن التعريفات الجديدة ستتراوح بين 5% و25%، وسيتم فرضها بشكل فوري لحماية مصالحها".

وأضاف: أن أي تهديد أو ابتزاز من جانب واحد، لن يؤدي إلا إلى تأجيج الخلافات وإلحاق الضرر بمصالح جميع الأطراف".

وتشمل السلع المدرجة في القائمة الجديدة للرسوم الجمركية: زيت فول الصويا، وزيت الفول السوداني، والبن، وطحين القمح، والمشروبات الروحية، ومنتجات الفولاذ وخام الحديد.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أشارت قبل أيام إلى عزمها رفع نسبة الرسوم الإضافية التي ستفرض على السلع الصينية من 10% إلى 25% بما قيمته 200 مليار دولار.