قال النائب محمود حسين، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن عودة الجماهير المصرية إلى الملاعب مطلب شعبي، ويدعمه كل المسؤولين، متابعًا: «كرة القدم بدون جماهير هي جسد بلا روح».



وأضاف «حسين»، خلال لقائه مع برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الخميس، صاحب القرار لديه معطيات أخرى غير رغبة الجمهور أو المهتمين بالعمل الرياضي، موضحًا أن قرار لعب كرة القدم بدون جمهور كان الأنسب خلال الفترة الماضية، نظرًا للأوضاع والظروف الأمنية.



وأوضح أن الدولة قادرة على تطبيق الاشتراطات التي وضعتها النيابة العامة لعودة الجماهير، مشيرًا إلى وجود قوانين صارمة لردع أي شخص يقوم بأي مخالفة في الملاعب.



