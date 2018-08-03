قد يدفعك الشغف يومًا للمغامرة، وكعادتها مليئة بالمخاطر دائمًا، فليس هناك مغامرة آمنة، وإلا باتت شيئا مألوفا؛ لذا دفعته مغامرته وشغفه بالاكتشاف للسفر من القاهرة إلى الإسكندرية سيرًا على الأقدام لمسافة تزيد عن 164 كيلو مترًا على الطريق الصحراوي في ظل الموجة الحارة التي تجتاح البلاد.

«قررت أسافر للإسكندرية مشي لأنها بالنسبة لي أجمل مدينة في العالم، حتى لو لفيت الدنيا كلها هتفضل في عيني أحلى مدينة»، بهذه الكلمات بدأ عمرو أيمن، الطالب بالفرقة الثانية بكلية العلوم جامعة عين شمس، سرد تفاصيل رحلته لـ«الشروق»، قائلًا إن الفكرة بدأت تراوده قبل تنفيذها بشهر، فأعد لها كل الخرائط والمعلومات المتاحة؛ لتوقع الصعوبات المحتمل مواجهتها مثل كميات المياه المطلوبة للإنسان الطبيعي وكيفية الحصول عليها، وكذلك عدد الاستراحات على الطريق.

لم يكن الطريق هو العائق الوحيد، ولكن بات إخبار أسرته بهذه المغامرة هو التحدي الأكبر له، موضحًا: «قررت أبلغهم أني مسافر معسكر تبع الجامعة، خوفًا من الرفض، لأن أسرتي بتخاف عليا جدًا»، متابعًا أنه فكر في التراجع كثيرًا، ولكنه استسلم للشغف في النهاية، وأعد حقيبته المكونة من تيشيرت واحد و5 سندوتشات جبنه وزجاجة مياه واحده فقط، وعزم النية على السفر بعد إبلاغ أصدقائه المقربين فقط؛ لتفقد أحواله ومتابعته أثناء السفر، وقد حاولوا جاهدين إثناؤه عن رحلته ولكن باءت محاولتهم بالفشل.

يتابع صاحب المغامرة حديثه: «يوم الجمعة الماضي الساعة 5 الفجر بدأت أتحرك من نزلة المحور في اتجاه الطريق الصحراوي إلى الإسكندرية، وقابلني الأمن على البوابة وسألوني رايح فين وقولتلهم على الفكرة، استغربوا في البداية وبعدين قالولي ربنا معاك بعد طبعًا ما تم التأكد من هويتي الشخصية وقواي العقلية»، مشيرًا إلى افتقاد المصريين لثقافة المشي لمسافات طويلة، بالرغم من الفوائد الكبيرة سواء لرياضة المشي أو المغامرة والاستكشاف.

وأشار إلى توقف العديد من السيارات لتعرض عليه المساعدة في التوصيل لأقرب مكان، قائلا: «كانت مفاجأة بالنسبة لي أن في ناس جدعان أوي كده، لكن في النهاية قررت أني أكمل»، موضحًا أن اليوم الأول مر بسلام بعد الدخول للاستراحات والمساجد الموجودة على الطريق، وفوجئ بأن هناك مسجد كل 3 كيلو سواء على شمال أو يمين الطريق، ولكن واجهته مشكلة المبيت في المسجد لأنها تغلق أبوابها عقب العشاء.

وقال إنه أبلغ الدورية الأمنية بفكرته، أملًا في توافر مبيت آمن تابع للشرطة حتى الصباح، ولكنه فشل في الحصول على ذلك، مؤكدًا أن الضباط حاولوا تشجيعه ومساعدته على الطريق من خلال متابعتهم له أثناء تأدية عملهم في تأمين الطريق، حتى استقر به الحال في المبيت على سلالم أحد الكباري على الطريق الصحراوي، متابعًا: «صعدت للدور الثاني وكنت تعبان جدًا، ونمت على طول وكان معايا آلة حادة للدفاع عن النفس، وكنت خايف طبعًا بس في الحالة دي لم يكن هناك اختيارات سوي النوم للصباح».

وسطعت أشعة الشمس تعلن استئناف اليوم الثاني من المغامرة، وكان كل شيء يسير على ما يرام وفقًا لخطته ودراسته الجيدة للطريق، الذي استمتع باكتشافه حتى الوصول لمنطقة وادي النطرون، وأثناء سيره فوجئ بإغلاق الاستراحة التالية؛ما جعله يقف حائرًا فيما لديه من مخزون المياه لا يكفي للتغلب على السير في الجو الحار الذي يحيط به في الصحراء، وكذلك الطعام فطلب المساعدة من السيارات المارة بجانبه، ولكنه فوجئ بعرض المارة مبالغ مالية لمساعدته ولكنه رفض شارحًا لهم فكرته، واستطاع في النهاية الحصول على زجاجة مياه، وفقًا لحديثه.

واستدل الليل ستاره على اليوم الثاني، ولكنه لم يتمكن من النوم في هذه الليلة لعدم توافر أي مكان للنوم؛ لذا توقف عن السير في انتظار الصباح لاستكمال يومه الثالث من الرحلة، ولكن عدم النوم في الليلة الماضية جعله منهك القوى، واستمر في السير حتى وصل إلى بوابة المدينة التي تحمل العناء للوصول إليها لمدة 3 أيام متتالية، متابعًا: «وصلت إسكندرية الأحد بليل وفرحتي لما وصلت البوابة هونت عليا كل التعب اللي شوفته في الطريق، وطبعًا السؤال المعتاد كان في انتظاري على البوابة أنت بتعمل إيه هنا».

لم تنته أحلام عمرو عند هذا الحد، فشغفه بالمغامرة والاستكشاف دفعه للتفكير في مغامرة جديدة يجوب بها كل محافظات مصر، بدءًا من معشوقته الإسكندرية حتى محافظة أسوان سيرًا على الأقدام خلال الفترة المقبلة، ولم يقتصر الأمر داخل مصر فتطلعاته للسفر وصلت إلى السير على الأقدام لدولة الأردن، ويستعد لهذه المغامرة الكبيرة من خلال التدريب ودراسة ما يحتاجه من تصاريح أمنية وأدوات للدفاع عن النفس، وأمتعه للبقاء على قيد الحياة خلال رحلته التي ربما تستغرق شهور طويلة.