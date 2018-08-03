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أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية قنابل الغاز على المتظاهرين الفلسطينيين شرق مدينة غزة.
وارتفع عدد مصابي التظاهرات إلى 25 شخصًا، حسبما ذكرت فضائية «ten»، في خبر عاجل لها، مساء الجمعة.