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عاجل.. ارتفاع عدد مصابي تظاهرات غزة إلى 25 شخصا

محمد عبد الجليل
نشر فى : الجمعة 3 أغسطس 2018 - 6:13 م | آخر تحديث : الجمعة 3 أغسطس 2018 - 6:13 م

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية قنابل الغاز على المتظاهرين الفلسطينيين شرق مدينة غزة.

وارتفع عدد مصابي التظاهرات إلى 25 شخصًا، حسبما ذكرت فضائية «ten»، في خبر عاجل لها، مساء الجمعة.


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