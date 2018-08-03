مصرع شخصين أطاحت بهم سيارة أثناء تغير الإطارات

لقى سائق ومرافقه مصرعهم أثناء تغيير أحد الإطارات التاكسى اصطدمت بهما سياره مجهوله حال وقوفهما بالطريق بجوار السياره.

البداية تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرةإخطارا من العميد أحمد رشوان مأمور قسم شرطة غرب النوباريه بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى الكيلو 133 إتجاه القاهره . .

وعلى الفور انتقل الرائد محمود يونس رئيس مباحث النوبارية وبالفحص والمعاينه تبين أنه أثناء توقف سياره ( تاكسي عداد الفيوم ) 30سنة سائق ومقيم شارع العامود مدينة الفيوم على جانب الطريق لتغيير أحد الإطارات بمساعدة مرافقه 22سنة ومقيم الوراق جيزة، اصطدمت بهما سياره مجهول، استمر قائدها بالسير بها دون توقف نتيجة عدم يقظة قائدها وذلك حال وقوفهما بالطريق بجوار السيارة

أسفر الحادث عن وفـاة كل من قائد السياره ومرافقه تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى النوباريه العام.

تحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابه العامة .