قال علاء عبد العاطي، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الزيادة السكانية تعد خطرًا على برامج التنمية، مضيفًا أن الاستراتيجية الحالية للدولة المصرية تستهدف الوصول إلى أعلى معدلات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بحلول 2030.

وأضاف «عبد العاطي»، خلال لقائه مع برنامج «أنا والناس»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الجمعة، أن هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة داخل المجتمع المصري تؤدي إلى زيادة الإنجاب، معقبًا: «في ناس بتشوف إن الولاد الكتير سند وبيشغلوهم عشان يجيبوا فلوس».

وذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على توعية الأسر بشأن ضرورة تحديد النسل، من خلال برنامج تكافل وكرامة، مضيفًا أن هناك حوالي مليون و148 ألف أسرة تستفيد من البرنامج، ويتم توعيتهم بشكل مستمر.

وأوضح أن الوزارة تستهدف الفئة العمرية من 15 سنة وحتى 49 سنة، مستطردًا أن البرنامج توصل إلى المحافظات ذات الخصوبة العالية وهي البحيرة وسوهاج وبني سويف والمنيا والجيزة والفيوم والأقصر بالإضافة إلى أسوان وقنا.