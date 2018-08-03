ألمانيا: الإسلامي المشتبه في تصنيعه أسلحة بيولوجية في كولونيا كان يخطط لشن هجوم في مكان حيوي

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عقب العثور على مادة الريسين شديدة السمية في شقة تونسي بمدينة كولونيا الألمانية، تأكدت شبهة الإرهاب ضد الإسلامي سيف الله هـ. المحبوس على ذمة التحقيق في ألمانيا.

ويرجح المحققون حاليا أن التونسي كان ينوي فعلا شن هجوم في ألمانيا.

وقال الادعاء العام اليوم الجمعة في كارلسروه إن المتهم كان ينوي إشعال عبوة ناسفة تحوي مادة الريسين في مكان حيوي مغلق.

وأضاف الادعاء العام أنه لم يتضح بعد ما إذا كان المتهم خطط لاستهداف مكان محدد.

وبحسب البيانات، سيجرى توسيع نطاق أمر الاعتقال الصادر بحق التونسي ليصبح سببه الاشتباه الملح بدلا من الاشتباه المبدئي في الإعداد لجريمة عنف تعرض أمن الدولة لخطر جسيم.

ووفقا للبيانات، سعى التونسي صاحب الـ29 عاما، الذي تم القبض عليه في منتصف حزيران/يونيو الماضي، إلى الانضمام لتنظيم داعش.