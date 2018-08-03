سيمبيني وتا لو واوبيري يحصدون الألقاب في بطولة أفريقيا لألعاب القوى

فاز الجنوب افريقي اكاني سيمبيني بطل ألعاب الكومنولث بسباق 100 متر للرجال في بطولة افريقيا لألعاب القوى اليوم الخميس فيما حصدت ماري جوزي تا لو عداءة ساحل العاج لقب السيدات للمسافة ذاتها.



ونالت الكينية هيلين اوبيري بطلة العالم وألعاب الكومنولث ذهبية سباق خمسة آلاف متر للسيدات.



وأنهى سيمبيني السباق في زمن قدره 10.25 ثانية.



وقال "بالنسبة لي هذا مذهل. أعلم الآن أنني سأمثل افريقيا في كأس القارات وهذا ما يجعلني أريد الاجتهاد والتدرب أكثر. هذا إنجاز رائع".



ويحجز الفائزون في البطولة مقاعدهم في فريق افريقيا المشارك في كأس القارات للمنافسة ضد فرق آسيا واوروبا والامريكيتين في الثامن والتاسع من سبتمبر ايلول في اوسترافا في التشيك.



ونال ارتور سيسي القادم من ساحل العاج فضية سباق 100 متر للرجال والجنوب افريقيا سايمون ماجاكوي الميدالية البرونزية.



وانتصرت تا لو، صاحبة أسرع زمن هذا العام في سباق 100 متر وهو 10.85 ثانية، بزمن قدره 11.15 ثانية.



وقالت "كان يمكنني كسر حاجز 11 ثانية لكن الرياح كانت ضدي".



وجاءت الغانية جانيت امبونساه والنيجيرية جوي اودو-جابرييل في المركزين الثاني والثالث.



* فوز سهل



وحققت اوبيري، صاحبة أسرع زمن هذا العام، فوزا سهلا في سباق خمسة آلاف متر بفارق أكثر من سبع ثوان عن صاحبة المركز الثاني.



وجاءت الاثيوبيتان سينبيري تيفيري وميسكيريم مامو خلفها.



وفاجأ الجنوب افريقي روسوال ساماي مواطنه لوفو مانيونجا بطل العالم لينتزع ذهبية الوثب الطويل.



وفازت النيجيرية اولاتوفيلوبا اموسان بسباق 100 متر حواجز للسيدات متقدمة على الجنوب افريقية ريكينيتي ستينكامب وروسفيتا اوكو القادمة من ساحل العاج.



وقالت اموسان "لا أشعر بالمفاجأة لأنني كنت استعد بقوة طيلة العام. هدفي أن أقدم أفضل ما لدي في كأس القارات".



وفاز تشوكويبوكا اينيكوتشي بمنافسات دفع الجلة والمغربية سكينة زاكور بذهبية الإطاحة بالمطرقة.