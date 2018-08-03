حسن عطية: لا نية لتحويل «القومى للمسرح» لمهرجان عربى

أكد الدكتور حسن عطية ــ رئيس المهرجان القومى ــ على الحالة المسرحية التى خلقها المهرجان فى دورته الـ 11، والتى تمثلت فى هذا الاقبال الجماهيرى على العروض، والتى دفعت ادارة المهرجان لاقامة عدد من العروض الاضافية الاستثنائية بناءً على طلب الجمهور، وقال إن هذه الحالة تبرز مدى تعطش الجمهور للمسرح، واننا بحاجة للمزيد من دعم أبوالفنون لتلبية هذا الاقبال.

واشار رئيس المهرجان إلى انه سيتم رفع تقرير بكل ما تم رصده من ملاحظات لوزارة الثقافة كما هو متعارف عليه فى المهرجانات باعتبارها جهات الاختصاص، لتستعين به فى التخطيط لما يخص المسرح المصرى.

وعن الاحتفال بالمسرح السودانى ضمن فاعليات الدورة الحالية قال د. عطية إنه تقليد جديد على المهرجان القومى المختص بشئون المسرح المصرى، ولكنه موجود فى العديد من المهرجانات المحلية فى تونس وعمان، ومنها ما احتفل بالمسرح المصرى فى دوراته السابقة، نافيا ان تكون المشاركة السودانية بداية لتحويله إلى مهرجان عربى.

وأشار إلى أن مشاركة السودان فى الدورة الحالية كانت جيدة للغاية، وشهدت عرض مسرحية «كتمت» التى نالت استحسان الجمهور، وكذلك أقيمت ندوة قدم من خلالها الوفد السودانى صورة لاهم ملامح المسرح السودانى وأهم رموزه.