« فؤاد»: نسعى لتحقيق أقصى استفادة من قش الأرز

قالت وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، إن الوزارة تسعى لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من قش الأرز، وذلك من خلال آليات وحلول جديدة ومبتكرة، لافة إلى أن مواجهة هذه الظاهرة سيكون من خلال سواعد جنود البيئة، وهم كل من يهمه الحفاظ على البيئة خاصة العاملين بالوزارة والجهات المعنية، ومتعهدي جمع قش الأرز والفلاحين والشباب والمواطنين الذين يساعدون في رصد المشكلات البيئية وحلها.

وأضافت الوزيرة، في تصريحات له أمس الجمعة، أن الوزارة تعكف حاليا على وضع إجراءات فعلية لتمكين الشباب والقطاع الخاص من الانخراط في العمل البيئي، ومنها أنشطة رفع الوعي، وخلق حزم تمويلية لمشروعات الاستثمار البيئي، وخلق فرص تواصل بين الشباب وشركات القطاع الخاص الكبرى لتبني المشروعات القابلة للتنفيذ، ورصد قصص النجاح والدروس المستفادة منها للتوسع فيها.

وأشارت إلى أن العمل البيئي أصبح فرصة، فتحقق الأبعاد البيئية في التنمية سيساعد على تحقق الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وليس العكس، ومنظومة إدارة المخلفات الزراعية هي أحد روافد المنظومة البيئية المتكاملة والتي يجب الحفاظ على استدامتها بالتطوير المستمر والأفكار المبتكرة البناءة.

أكد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة محمد شهاب، أن نجاح منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال السنة الماضية كان نتاجا لانتهاج نظام محكم يقوم على مشاركة كافة الجهات والقطاعات المعنية، والاستفادة من عوامل النجاح وتلافي أخطاء السنوات السابقة، مشددا على أهمية تقسيم العمل بوضوح وعدم التداخل في المهام خلال منظومة العام الحالي وتحديد المسئوليات لضمان عدم الإخلال بنظام عمل المنظومة.

وكانت وزيرة البيئة قد عقدت لقاء موسع مع قيادات الوزارة أمس الأول، تناول آليات التصدي لنوبات تلوث الهواء الحادة لعام 2018 من جمع وكبس قش الأرز، وخفض الانبعاثات الصادرة عن الأنشطة الملوثة والرقابة والرصد والتوعية البيئية، بالإضافة إلى تحديد نطاق عمل المنظومة ودور كل قطاع سواء بالوزارة أو الأفرع الإقليمية والجهات المعنية المشاركة في المنظومة.