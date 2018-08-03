نائب وزير التعليم: إطلاق المرحلة الأولى لتدريب المعلمين ونستهدف تأهيل 200 ألف معلم

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن الوزارة تعمل منذ شهر ونصف على إعداد سلسلة من التدريبات الخاصة بالمعلمين قبل انطلاق العام الدراسي المقبل، مشيرًا إلى إطلاق المرحلة الأولى من التدريب المهني للمدرسين.

وأضاف «عمر»، في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الجمعة، أن الوزارة تستهدف تدريب 200 ألف معلم خلال شهري أغسطس وسبتمبر على مرحلتين، الأولى خاصة برياض الأطفال، والثانية خاصة بالثانوية العامة.

وتابع أن عملية التدريب والتأهيل مستمرة حتى مايو عام 2019، مشيرًا إلى استهداف كل المعلمين التابعين لوزارة التربية والتعليم؛ للتدريب على تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة.