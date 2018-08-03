موراي يواصل صحوته ويتأهل لدور الثمانية ببطولة واشنطن للتنس

واصل البريطاني آندي موراي عودته الناجحة بملاعب التنس بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة ، وتأهل إلى دور الثمانية ببطولة واشنطن إثر تغلبه على الروماني ماريوس كوبيل 6 / 7 (5 / 7) و6 / 3 و7 / 6 (7 / 4) اليوم الجمعة في الدور الثالث للبطولة.



وتعطل انطلاق المباراة بسبب الأمطار ، حيث انتظر موراي ومنافسه إلى منتصف الليل لبدء اللعب ، وحسم موراي الفوز في الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينيتش)."



ويلتقي موراي في دور الثمانية، الأسترالي الشاب أليكس دي مينار الذي تأهل بالفوز على الكوري الجنوبي تشونج هيون 6 / 2 و4 / 6 و6 / 2 .



وغاب موراي عن الملاعب طوال 11 شهرا ، منذ بطولة ويمبلدون في العام الماضي ، وقد خضع لجراحة في أعلى الفخذ في يناير الماضي.



وتراجع موراي ، المتوج بثلاثة ألقاب في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى ، إلى المركز 832 بالتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين ، لكنه يتطلع إلى حصد أكبر عدد ممكن من النقاط عبر البطولة الحالية قبل خوض منافسات أمريكا المفتوحة (فلاشنج ميدوز).



وحقق الألماني ألكسندر زفيريف الفوز في أول مباراة تجمعه بشقيقه الأكبر ميشا زفيريف على مستوى البطولات التابعة لرابطة لاعبي التنس المحترفين ، حيث تغلب عليه 6 / 3 و7 / 5 مساء الخميس (صباح الجمعة بتوقيت جرينيتش) ضمن منافسات الدور الثالث من البطولة.



وقال ميشا زفيريف /30 عاما/ ، الذي يكبر شقيقه ألكسندر المصنف الثالث على العالم بتسعة أعوام ، إنه كان مفعما بالعاطفة عندما أدرك أنه سيخوض المباراة التي كان ينتظرها لسنوات.



وقال ميشا "كان علي التحكم في دموعي. كنت أشعر بفخر هائل. لقد كانت مواجهة عاطفية للغاية."



وحقق ألكسندر زفيريف ، المصنف الأول للبطولة والفائز بلقبها في العام الماضي ، الفوز على شقيقه الأكبر بنتيجة 6 / 3 و7 / 5 .



وشهدت البطولة، التي تعد مرحلة استعدادية مهمة لبطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) التي تنطلق في وقت لاحق من أغسطس الجاري ، ارتباكا في الأيام الماضية بسبب الأمطار ، وقد توقفت المباراة بين الشقيقين زفيريف لنحو 20 دقيقة.



وبعد تحقيق الفوز، عانق ألكسندر شقيقه الأكبر طويلا، وقد مرت المباراة بدون أي تعصب وأكد الشقيقان على استمتاعهما بالمواجهة.



وقال ألكسندر "أتمنى أن تتكرر المواجهة ، وأن يكون ذلك في مراحل متقدمة أكثر وفي بطولات أكبر."



ويلتقي ألكسندر في دور الثمانية ، مع الياباني كي نيشيكوري الذي تأهل بالفوز على دينيس شابوفالوف 7 / 6 (7 / 1) و6 / 3 .