قال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن رفع الضرائب على من يزيد دخله على مليون جنيه يضر بالاستثمار في مصر، متابعًا: «في المرحلة دي محتاجين نحافظ على الاستثمار ورجال الأعمال ونشجعهم».



وأضاف «غلاب»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الخميس، أنه ينبغي الاتجاه نحو دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي للدولة، لدعم الموازنة العامة، موضحًا أن الاقتصادي الموازي يبلغ حوالي 60% من الاقتصاد الرسمي.



وذكر أن الحل الأساسي لإنعاش الاقتصاد المصري يتمثل في الصناعة والتصدير والاستثمار المباشر داخل البلاد، معقبًا أن جذب المستثمرين سيساعد في حل الكثير من المشاكل وعلى رأسها البطالة.



وأوضح أن الدستور يكفل لمجلس النواب اقتراح مشروعات القوانين، مستطردًا أن مشروع القانون المذكور لن يلقى القبول لدى أعضاء المجلس.



يذكر أن عددًا من أعضاء مجلس النواب وعلى رأسهم النائب مصطفى بكري قد تقدموا بمشروع قانون لزيادة ضريبة الدخل على الأفراد الذين يزيد دخلهم عن مليون جنيه إلى 30%، ولم يتم حسم الأمر بعد في مجلس النواب.



