منانجاجوا يدعو إلى الوحدة بعد فوزه في انتخابات الرئاسة بزيمبابوي

دعا رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا إلى الوحدة، بعد إعلان لجنة الانتخابات فوزه في انتخابات الرئاسة.



وقال منانجاجوا في تغريدة على تويتر: "هذه بداية جديدة، دعونا نتكاتف في سلام ووحدة وحب ونبني معا زيمبابوي جديدة للجميع".



وكانت لجنة الانتخابات أعلنت، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، فوز منانجاجوا، في انتخابات الرئاسة، على منافسه مرشح المعارضة نيلسون تشاميسا، ليستعيد منصبا شغله الرئيس المعزول روبرت موجابي لفترة طويلة.



وقالت بريسيلا تشيجومبا، رئيسة اللجنة خلال مؤتمر صحفي صباح الجمعة بالعاصمة هراري: "أُعلن بهذا أن الأصوات التي حصل عليها إيمرسون منانجاجوا أكثر من نصف الأصوات".



وحصل منانجاجوا على 50.8% من الأصوات بينما حصل تشاميسا على 44.3%.



وفي المقابل يدعي حزب مرشح تشاميسا (الحركة من أجل التغيير الديمقراطي) أن النتائج لم يتم التحقق منها.



وقالت المتحدثة باسم الحزب، ثابيتا خومالو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إننا لا نقبل النتائج، هذا تزوير انتخابي والقيادة ستعقد مؤتمرا صحفيا غدا بشأن خطة عملنا".