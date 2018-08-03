11 معلومة عن المسجد العباسي بعد افتتاحه

يلقي اليوم الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة من المسجد العباسي فى بورسعيد تحت عنوان «جوهر الإسلام ورسالته السمحة» بمناسبة انتهاء عملية الترميم به بإشراف من وزارة الآثار.

ويحضر اليوم خالد العناني وزير الآثار، عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وشوقى علام مفتى الجمهورية، ومصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس وعد الله أبو العلا رئيس قطاع المشروعات، وجمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة الآثار، وأعضاء لجنة اشؤون الدينية بمجلس النواب، افتتاح المسجد العباسي بمدينة بورسعيد، بعد إنتهاء عمليات ترميم المسجد من قبل الإدارة المركزية للترميم والصيانة بوزارة الآثار .

ولهذه المناسبة تقدم «الشروق» 11 معلومة عن المسجد العباسي:

1- بلغت تكلفة ترميم المسجد، مليونًا ونصف المليون جنيه

2- قام أحد المتبرعين بتقديم المبلغ، ووافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية.

3- يعتبر المسجد من أهم وأقدم المعالم الأثرية لمدينة بورسعيد.

4- المسجد تم إنشائه خلال عهد الخديوي عباس حلمي سنة 1904

5- يقع في حي العرب بالقرب من حي الأفرنجي بمدينة بورسعيد

6- يعد المسجد العباسي ثاني أقدم المساجد ببورسعيد بعد المسجد التوفيقي

7- استمد المسجد اسمه من اسم خديوي مصر اّنذاك عباس حلمي الثاني.

8- أقامه الخديوي عباس ضمن 102 مسجد في مختلف المحافظات.

9- خضع المسجد للتجديدات والترميم أكثر من مرة منذ إنشائه.

10- أخر التجديدات كانت عام 2000.

11- تم تسجيل المسجد كأثر بعد مرور مئة عام على إنشائه.