أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف.بي.آي"، أمس الخميس، رصده مكافأة مالية قدرها 10 آلاف دولار لمن يعثر على رجل من ولاية بنسلفانيا هدد بقتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة كانت تبحث عن شون كريستي (26 عاما) منذ يونيو الماضي بعد أن نشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشور يقول فيه إنه سيطلق النار على رأس ترامب.

وكان الرئيس الأمريكي في تجمع جماهيري بالولاية، مساء أمس الأول، وسعت الشرطة إلى البحث عن كريستي في المنطقة المحيطة.

وقالت شبكة "إن.بي.سي" الإخبارية الأمريكية إن الشرطة في غرب فيرجينيا وجدت شاحنة اعتقدت أن كريستي قام بسرقتها، وكذلك يعتقد "إف.بي.آي" أن الرجل سرق عدة مسدسات.