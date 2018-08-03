فرنسا تدين اغتيال ٣ صحفيين روس في أفريقيا الوسطى

أعربت فرنسا اليوم الجمعة عن إدانتها لحادث اغتيال ثلاثة صحفيين روس في جمهورية أفريقيا الوسطى هم كيريل رادتشنكو، وألكسندر راستورجوييف و أورخان جمال.

وعبرت فرنسا، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن تعازيها لأقارب الضحايا، وعن أملها في الكشف بشكل كامل عن ملابسات هذه المأساة، مؤكدة التزامها الثابت بحرية الصحافة وحماية الصحفيين وبضرورة أن يكون الصحفيون قادرين على ممارسة مهنتهم بحرية، دون خوف من الترهيب أو العنف.

وذكرت فرنسا، في ختام البيان، بأن احترام هذه الحريات واستقلالية الصحفيّين ووسائل الاعلام تعد مباديء أساسية للديمقراطية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أفادت بأن ثلاثة مواطنين روس يحملون بطاقات صحفية اغتالهم ليل الاثنين/الثلاثاء قرب سيبوت وسط أفريقيا الوسطى، مسلحون مجهولون يرجح أنهم كانوا يقيمون حاجزا على أحد الطرق.