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«أوقاف دمياط» تحرر محاضر ضد أصحاب الزوايا المخالفة وتحيل المقصرين للتحقيق

حلمي ياسين
نشر فى : الجمعة 3 أغسطس 2018 - 7:00 م | آخر تحديث : الجمعة 3 أغسطس 2018 - 7:00 م

قرر الشيح محمد سلامة، مدير عام الأوقاف بمحافظة دمياط، تحرير محاضر ضد أصحاب الزوايا المخالفة وإحالة المقصرين للتحقيق، حيث تبين من خلال متابعة لجان تفتيش المديرية، فتح زاوية خالد بن الوليد بدمياط الجديدة، وتم تحرير محضر بذلك، وتعطيل خطبة الجمعة اليوم بمسجد أبو شمس طريق المطار بكفر البطيخ.

كما تم تعطيل خطبة الجمعة بمسجد حيزه بعزبة حيزه في الوسطاني بكفر سعد، وتم إحالة إمام مسجد شمس الدين للتحقيقات لتعطيله الخطبة، وإحالة المسئولين في ادارة كفر سعد، والمتسبب في تعطيل الخطبة بمسجد حيزه في الوسطاني للتحقيق.

وتبين وجود خمس زوايا بإدارة الزرقا، تم فتحهم اليوم دون تصريح، وهى زاوية مجمع الإيمان وزاوية الصفا وزاوية الصعيدي، وزاوية عبد الوهاب جلال، وزاوية المشروع الخواجة.


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