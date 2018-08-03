لجنة الانتخابات في زيمبابوي تعلن فوز منانجاجوا بالرئاسة

أعلنت لجنة الانتخابات في زيمبابوي، مساء الخميس، فوز الرئيس الحالي، إيمرسون منانجاجوا، في انتخابات الرئاسة، على منافسه مرشح المعارضة نيلسون تشاميسا، ليستعيد منصبا شغله الرئيس المعزول روبرت موجابي لفترة طويلة.



وقالت بريسيلا تشيجومبا، رئيسة اللجنة: "أُعلن بهذا أن الأصوات التي حصل عليها إيمرسون منانجاجوا أكثر من نصف الأصوات".



وحصل منانجاجوا على 50.8% من الأصوات بينما حصل تشاميسا على 44.3%.



وكان تشاميسا قد ادعى حدوث تزوير في الانتخابات، وهدد بعدم قبول الخسارة.



وصوّت ناخبو زيمبابوي يوم الإثنين في أول انتخابات رئاسية بدون موجابي منذ استقلال البلاد في عام 1980.



وتمت الإطاحة بموجابي (94 عامًا) في انقلاب عسكري غير دموي في نوفمبر الماضي وحل محله حليفه السابق منانجاجوا.