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مجدي قفشة يهدي بيراميدز فوزا قاتلا على إنبي

محمد مجدي
نشر فى : الجمعة 3 أغسطس 2018 - 11:22 م | آخر تحديث : الجمعة 3 أغسطس 2018 - 11:22 م

سجل محمد مجدي قفشة لاعب نادي بيراميدز أول أهداف الفريق في الدوري الممتاز وذلك أمام إنبي في الجولة الأولى من المسابقة، وهو اللقاء الذي حسمه بيراميدز بهدف دون رد.

وأحرز مجدي قفشة هدف الفوز لبيراميدز في الدقيقة 95 من زمن المباراة عن طريق ركلة حرة مباشرة ورفض الاحتفال بالهدف، على اعتبار أنه جاء في فريقه السابق.

وأنهى إنبي المباراة بعشرة لاعبين بعدما تلقى عرفة السيد البطاقة الحمراء في الدقيقة 87.

الجدير بالذكر أن المباراة أنتهت بفوز بيراميدز على إنبي بهدف وحيد والتي أقُيمت اليوم الجمعة على ملعب بتروسبورت.

وحصد بيراميدز أول 3 نقاط في بداية مشواره ببطولة الدوري الممتاز تحت المسمى الجديد، بعدما كان يلعب في الموسم الماضي باسم الأسيوطي سبورت.

 


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