علي ماهر : هدف سموحة المربع الذهبي

أكد علي ماهر المدير الفني لسموحة، على أن هدف فريقه هذا الموسم هو المربع الذهبي، وذلك بعد تحقيقه أول انتصار باللقاء الأول من مسابقة الدوري الممتاز على حساب مصر المقاصة.

وخلال تصريحاته التي أعقبت المباراة، قال: "فخور بأداء اللاعبين في المباراة الأولى هذا الموسم، حققنا المطلوب من مواجهة المقاصة، ونسعى لتحقيق المزيد من الانتصارات".

وأضاف: "هدفنا هذا الموسم المربع الذهبي، وسنستعد جيدًا لفريق المستقبل".

وتصدر سموحة جدول الدوري الممتاز، بعد حصد أول ثلاث نقاط من المواجهة الأولى، بالفوز على مصر المقاصة 2-1، فيما يستعد لمواجهة المستقبل يوم الأربعاء 8 أغسطس في الجولة الثانية من المسابقة.