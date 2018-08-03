الجمعة 3 أغسطس 2018 9:05 م القاهرة القاهرة 31°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟

النتـائـج تصويت

فيدال ينتقل الي برشلونة والاعلان يوم الاثنين المقبل

أحمد عبدالقادر
نشر فى : الجمعة 3 أغسطس 2018 - 8:50 م | آخر تحديث : الجمعة 3 أغسطس 2018 - 8:50 م

أعلنت قناة سكاي سبورت الإيطالية اتمام انتقال التشيلي أرتورو فيدال لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني الي برشلونة الاسباني بعقد حتي صيف 2021.

وذكرت سكاي سبورت أن بايرن ميونيخ وافق على بيع أرتورو فيدال إلى برشلونة مقابل مبلغ 30 مليون يورو.

ومن المقرر أن يصل فيدال صباح الاثنين المقبل الي إقليم كتالونيا ليخضع للكشف الطبي والاعلان الرسمي عن الصفقة.

ويسعى النادي الكتالوني لتعزيز خط الوسط بعد رحيل أندريس إنييستا إلى الدوري الياباني وانتقال البرازيلي باولينيو للدوري الصيني ، واستخدام فيليبي كوتينيو في مركز صانع الالعاب.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك