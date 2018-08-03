فيدال ينتقل الي برشلونة والاعلان يوم الاثنين المقبل

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أعلنت قناة سكاي سبورت الإيطالية اتمام انتقال التشيلي أرتورو فيدال لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني الي برشلونة الاسباني بعقد حتي صيف 2021.

وذكرت سكاي سبورت أن بايرن ميونيخ وافق على بيع أرتورو فيدال إلى برشلونة مقابل مبلغ 30 مليون يورو.

ومن المقرر أن يصل فيدال صباح الاثنين المقبل الي إقليم كتالونيا ليخضع للكشف الطبي والاعلان الرسمي عن الصفقة.

ويسعى النادي الكتالوني لتعزيز خط الوسط بعد رحيل أندريس إنييستا إلى الدوري الياباني وانتقال البرازيلي باولينيو للدوري الصيني ، واستخدام فيليبي كوتينيو في مركز صانع الالعاب.