أحمد موسى : متحمس لبدء جزء جديد من مسيرتي مع النصر السعودي

أعرب النيجيري أحمد موسى، المنضم حديثاً لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي عن سعادته البالغة باللعب للفريق في الموسم المقبل.

ونشر موسى، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" تغريده لجماهير الفريق جاء فيها :" ممتن جداً لإتاحة الفرصة لي لبدء جزء جديد من مسيرتي مع النصر، متحمس للغاية ولا أستطيع الانتظار للبدء، أشكر الجميع على الترحيب الحار، آمل في خلق العديد من الذكريات معاً إن شاء الله".

وانضم المهاجم النيجيري لصفوف النصر لمدة 4 أعوام مقبلة من نادي ليستر سيتي الإنجليزي، حسبما أعلن الحساب الرسمي للنادي السعودي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

يشار إلى أن موسى تألق مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2018، وسجل هدفين في مرمى منتخب أيسلندا.