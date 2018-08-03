١٠ سنوات سجنا تنتظر امرأة قطعت العضو التناسلي لزوجها

كشفت مصادر أمنية هندية، عن أن سيدة في شمال البلاد قطعت الأعضاء التناسلية لزوجها بسبب شكواها من إهماله لها والبقاء مع زوجته الثانية طيلة الوقت.

وقال المسؤول الأمني أنيل كومار كاباروان إنه جرى نقل يونس أحمد، 45 عاما، إلى مستشفى في ولاية أوتار براديش كما جرى توقيف الزوجة.

وكان أحمد تزوج من امرأة أخرى بموافقة الأولى العام الماضي لكونهما ليس لديهما أطفال، وكثيرا ما كان الزوجان يتشاجران بسبب بقائه عند زوجته الثانية.

وقال كاباروان :"وأمس، تجدد الشجار بين الرجل وزوجته، التي كثيرا ما اتهمته بإهمالها وعدم قضاء وقت معها، فقامت الزوجة بقطع أعضائه التناسلية بسكين".

وأضاف :"جرى نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة ويتلقى العلاج"، موضحا أنه جرى توقيف الزوجة بعدما قدم أقارب الزوج شكوى ضدها لدى الشرطة.

وذكرت الشرطة أن الزوجة تواجه اتهامات بالتسبب في أذى جسدي خطير وقد يُحكم عليها بالسجن لعشر سنوات.