أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى «إف.بى.آى»، أمس، رصده مكافأة مالية قدرها 10 آلاف دولار لمن يعثر على رجل من ولاية بنسلفانيا هدد بقتل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة كانت تبحث عن شون كريستى (26 عاما) منذ يونيو الماضى بعد أن نشر على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» منشورا يقول فيه إنه سيطلق النار على رأس ترامب.

وكان الرئيس الأمريكى فى تجمع جماهيرى بالولاية، مساء أمس، وسعت الشرطة إلى البحث عن كريستى فى المنطقة المحيطة.

وقالت شبكة «إن.بى.سى» الإخبارية الأمريكية: إن الشرطة فى غرب فيرجينيا وجدت شاحنة اعتقدت أن كريستى قام بسرقتها، وكذلك يعتقد «إف.بى.آى» أن الرجل سرق عدة مسدسات.