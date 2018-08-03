وزير الأوقاف يطالب العلماء والمفكرين بكشف زيف الجماعات الإرهابية وضلالها

طالب وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، العلماء والكتاب والمفكرين ببذل أقصى الجهد لكشف زيف الجماعات الإرهابية وضلالها وإضلالها، وتحريفها للكلم عن مواضعه وليّها النصوص دعمًا لفكرها المنحرف، وبث الشائعات والعمل المستمر على ترويجها من خلال كتائبهم الإلكترونية ومن يدعمونهم من أعداء الأمة المتربصين بها.

وقال جمعة، في تصريحات له اليوم الجمعة، إن التصدي لأفكار الجماعات الإرهابية وكشف حقيقتها وكذلك الاهتمام بالمقاصد السامية لديننا الحنيف هو قضية دين ووطن وأمة، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان والجماعات الإرهابية الأخرى يمثلون عبئا ثقيلا على دينهم لما يشوهونه من صورته السمحة وآدابه العظيمة، فصاروا صادين عنه منفرين منه لا دعاة إليه، وعبئًا ثقيلا على أوطانهم التي يعملون ليل نهار علي تخريبها.

واستنكر الوزير، ما يقوم به هؤلاء الإرهابيون من تشويه الرموز الوطنية، وتحقير الإنجازات الكبرى، والتهوين من شأنها، مع تهويل أي هنات يسيرة وكأنها جريمة كبرى، مستخدمين أسلوب التهكم والسخرية لتمرير كذبهم وافترائهم وشائعاتهم، متناسين أو متجاهلين تعاليم الدين الإسلامي.

من ناحية أخرى، خصصت وزارة الأوقاف خطبة الجمعة ، عن "جوهر الإسلام ورسالته السمحة"، وطالبت جميع الأئمة بالإلتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 إلى 20 دقيقة كحد أقصى.

وأكدت الوزارة، ثقتها فى سعة أفق أئمتها العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.