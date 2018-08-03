البابا تواضروس يقرر غلق صفحته الرسمية على «فيس بوك»

قرر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غلق صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وقال: "أحيي إخوتي وأبنائي الذين نهجوا نفس النهج طاعة لقرارات كنيستي المقدسة".



وأضاف البابا، في تدوينته الأخيرة عبر «فيس بوك»، إن "الوقت أثمن عطية يعطيها الله لنا يوميا ويجب أن نحسن استخدامها، والمسيحي يجب أن يقدس وقته والراهب يترك كل شئ لتصير الحياة كلها مقدسة للرب"، مشيرًا إلى أن "ضياع الوقت في الاهتمام بمواقع التواصل الاجتماعي صارت مضيعة للعمر والحياة والنقاوة".



وكان البابا تواضروس قد أعلن حزمة قرارات انبثقت عن اجتماعه بلجنة الرهبنة وشؤون الأديرة بالمجمع المقدس داخل مركز لوجوس بوادي النطرون، كان أبرزها وقف قبول رهبان جدد في جميع الأديرة القبطية لمدة عام، مع وقف ترقية رهبان لدرجة قساوسة وقمامصة لمدة 3 سنوات.



وحظر البابا الظهور الإعلامي بأي صورة ولأي سبب ولأي وسيلة لكل الرهبان، مؤكدًا أن من يتورط في ذلك سيعرض نفسه للتجريد من الرهبنة والكهنوت، ولهذا أعلن عدد من الرهبان عبر حساباتهم على «فيس بوك» غلقها خضوعًا لقرارات البابا الذي أمهل الرهبان شهرًا فقط لغلق أي صفحات أو حسابات والتخلي الطوعي عن هذه السلوكيات والتصرفات التي لا تليق بالحياة الرهبانية وقبل اتخاذ الإجراءات الكنسية معهم.