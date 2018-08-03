شرم الشيخ تستعد لانطلاق مؤتمر التجمع الإفريقي للبنك الدولي وصندوق النقد بمشاركة 40 دولة

تستعد مدينة شرم الشيخ لانطلاق الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي تعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وتنظمها وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والمالية بالتعاون مع البنك المركزي على مدار يومي الأحد والاثنين المقبلين 5 و6 أغسطس الجاري بمدينة شرم الشيخ بحضور 40 دولة من داخل وخارج القارة الإفريقية.

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة لانطلاق المؤتمر موضحا أنه تم التأكيد علي كافة الخطط الأمنية ومراجعتها بالاضافة الي تأمين جميع أماكن إقامة الضيوف .

وأضاف المحافظ في تصريحات صحفية اليوم أن مدينة شرم الشيخ مستعدة دائما لانطلاق المؤتمرات ويجرى الآن أعمال تطوير قاعة المؤتمرات واقامة قاعة جديدة تستوعب أكثر من 8 ألاف زائر ومن المقرر افتتاحها خلال ثلاث شهور فقط .

يذكر أن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتور محمد معيط وزير المالية سوف يترأسوا الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي بحضور ممثلي كبرى المؤسسات الدولية أبرزهم الدكتور محمود محى الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولى والسيد سيرجيو بينما نائب رئيس مؤسّسة التمويل الدوليّة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والسيدة كيكو هوندا الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف والسيد ديفيد روبنسون من الإدارة الأفريقية بصندوق النقد الدولي والسيد غياث شابسيغ الخبير لدى صندوق النقد الدولي في مجال الصيرافة والتمويل والسيد تشارلز كولينز كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي.

وسيحضر اجتماعات التجمع عدد من وزراء التعاون الدولي والمالية ومحافظي البنوك المركزية من دول أفريقية وهى الجزائر والسودان وليبيا والمغرب وموريتانيا وجزر القمر وأنجولا وبوتسوانا وبوركينا فاسو والكاميرون وكوت دي فوار وإريتريا وغانا وغينيا وغينيا الاستوائية وليسوتو ومدغشقر وملاوي ومالي وموزمبيق وناميبيا ونيجيريا والكونغو والسنغال وجنوب أفريقيا وجنوب السودان وتنزانيا وتوجو وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي وجزر ساو تومي وبرنسيبي، إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوي من البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم قضايا القارة الافريقية امام كافة المحافل والمؤسسات الدولية ومن ضمنها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.